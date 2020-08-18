На Ставрополье мужчина решил пострелять по воробьям и не заметил людей

Результаты проведенной экспертизы показали, что он признан пневматическим. Против парня возбудили дело по статье «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» Фото: Архив "КП"

Инцидент произошел в Советском городском округе. Там 28-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела.

В отдел полиции поступило заявление от жительницы, которая рассказала, что молодой человек стрелял в сторону недостроенного дома на одной из улиц Зеленокумска. А там неподалеку находились люди. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Там он объяснил, что находясь на балконе своей квартиры, решил пострелять по воробьям и не заметил, находящихся там людей. Пистолет, из которого стрелял молодой человек, изъяли.

Результаты проведенной экспертизы показали, что он признан пневматическим. Против парня возбудили дело по статье «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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