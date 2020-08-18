На Ставрополье скутеристка напилась на поминках и села за руль

По данному факту составили материал по статье «Невыполнение законных требований сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения» Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Автоинспекторы Ипатовского городского округа на улице одного из населенных пунктов остановили 41-летнюю водителя скутера.

Женщина рассказала, что едет в магазин. Во время общения сотрудники ДПС заметили очевидные признаки опьянения.

На вопрос полицейского, употребляла ли она спиртное, дама пояснила, что накануне была на поминках, где выпивала, но сегодня «сухой закон».

Водителю предложили проехать в медучреждение, либо пройти освидетельствования на месте. Дама отказалась, ссылаясь на отсутствие времени. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данному факту составили материал по статье «Невыполнение законных требований сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения».

Теперь женщине грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Скутер поместили на специализированную стоянку.