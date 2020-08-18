На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 200

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса. На сегодняшний день зафиксировано 200 жертв. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Здоровье и жизни пациентов спасают врачи, медикаменты, медоборудование. Но, к сожалению, в отдельных случаях, прежде всего, при наличии сопутствующих заболеваний, преодолеть болезнь становится особенно сложно, - заявил Владимир Владимиров.

Так, за прошедший день в нашем регионе скончались трое пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что женщина с коронавирусом умерла на Ставрополье спустя месяц болезни. Женщина проживала в селе Покойном.

Врачи больше месяца боролись за ее жизнь, но в связи с тяжелым течением болезни, и наличием у пациентки ряда хронических заболеваний, спасти ее не удалось. Об этом сообщил глава Буденовского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор заявил, что на Ставрополье есть все необходимое для противодействия коронавирусу

Заболевшим оказывается медпомощь (подробнее)