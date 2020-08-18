Владимиров рассказал об операциях на ставропольские сердца

Владимир Владимиров рассказал о деятельности кардиохирургов на Ставрополье. Уже 25 лет в краевом кардиодиспансере делают высокотехнологичные операции по имплантации электрокардиостимуляторов. Пост губернатор опубликовал в социальных сетях.

- Современная имплантация считается процедурой, которая требует минимального хирургического вмешательства и малотравматична для пациентов. Нашим медикам для её проведения требуется от получаса до полутора часов. Глубокого наркоза при этом не нужно, - пишет глава края.

За 2019 год врачи сделали 642 имплантации, в 2020 году запланировано 675 операций. За них не берут деньги - достаточно полиса ОМС.

- Сегодня идёт обновление оборудования в других лечебных учреждениях, где лечат сердечно-сосудистые заболевания. Закупаются препараты для профилактики. Главный результат всей этой работы – снижение смертности от болезней сердца и сосудов в нашем крае, - уверяет Владимиров.