На Ставрополье рыбак задел удочкой линию электропередачи и умер

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Трагедия произошла в Новоалександровске на Кадушкином пруду. Спасатели извлекли из водоема тело рыбака, погибшего от удара током. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК. По данным ведомства, инцидент произошел 17 августа.

60-летний мужчина на одноместной резиновой лодке выплыл на середину пруда, чтобы порыбачить. Над водоемом проходила высоковольтная линия электропередач. Но мужчина не заметил ее.

В руках у рыбака был 6-метровый спиннинг, которым он неудачно замахнулся, леска зацепилась за линию электропередач. В результате. Тело отбросило в воду. По словам спасателей, они заметили на поверхности воды пенопластовый стул.

Подплыв к нему на лодке, пассовцы обнаружили, что к нему привязан человек. Тело мужчины спасатели доставили на берег и передали полицейским.