Ставрополец разместил в интернете личную переписку и видео девушки

Следователи направили собранные доказательства прокурору для утверждения обвинительного заключения Фото: Архив "КП"

31-летний житель Шпаковского района стал фигурантом уголовного дела. Мужчина без согласия девушки распространил в интернете личную переписку и ее видео с фото.

На него завели дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

Следователи направили собранные доказательства прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, в Железноводске туристы пытались сломать фонтан на Курортном озере. Деи ствия нарушителеи правопорядка зафиксировали на видео отдыхающие на озере.

Глава курорта рассказал, что дебоширами оказались жители соседнего города, которые предположительно были пьяны.

Злоумышленники подплыли к фонтану в центре Курортного озера и своими действиями нарушали его функционирование.