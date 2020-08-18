Названо имя самого богатого ставропольского депутата Госдумы

В среднем депутаты от Ставрополья в Госдуме за год стали богаче на 15,9% Фото: Олег ЗОЛОТО

Из опубликованных деклараций следует, что все 6 представителей Ставрополья в нижней палате парламента в 2019 году заработали больше, чем годом ранее.

Так, депутатам Госдумы «грех жаловаться» на маленькие зарплаты. Более того, их доходы стабильно растут год от года и отнюдь не на размер инфляции.

Например, самый богатый из местных представителей в Госдуме Александр Ищенко за год заработал на 17,75% больше, чем в 2018 году. Его официальный доход превысил 11,6 миллиона рублей. А депутат Елена Бондаренко в 2019 году заработала шесть миллионов рублей. Из деклараций следует, что в 2018 году – 4,7 миллиона, то есть на 27% меньше. Богаче на 13,34% стал и Алексей Лавриненко.

Он задекларировав 5,8 миллиона рублей. Ольга Казакова заработала 5,4 миллиона, что на 13,18% больше, чем годом ранее. Так, заработок Ольги Тимофеевой составил 5,4 миллиона рублей, это на 12,71% больше, чем в 2018 году.

В среднем депутаты от Ставрополья в Госдуме за год стали богаче на 15,9%.

Ранее «КП-Северный Кавказ» публиковала рейтинг сенаторов Северного Кавказа по доходам за 2019 год.

5 августа "Forbes" констатировал - Сулейман Керимов стал самым богатым бизнесменом России. Его семья, владея активами на 24,7 млрд рублей, опередила Владимира Потанина, состояние которого оценивается в 24,6 млрд рублей. Правда, в рейтинге среди сенаторов Керимов второй год подряд далек от лидерства.

Согласно декларации за 2019 год, сенатор от Дагестана заработал 32 млн рублей. Его супруга еще 8,2 млн рублей. Почти такая же ситуация была и годом ранее: 37,1 млн рублей у главы семьи и 4,1 млн рублей у жены. Но в 2017 году Керимов был на высоте - чиновник получил 2,7 млрд рублей. За два года доход мужчины снизился почти в 86 раз.

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