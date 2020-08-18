В Невинномысске реконструировали «Музей боевой Славы»

Экскурсия по обновленному музею.

Каскад Кубанских ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») перечислил средства на реконструкцию и обновление стендов «Музея боевой Славы» города Невинномысска. Были закуплены и установлены новые витрины для экспонатов, подиумы, заменена проводка и подсветка витрин, сделан косметический ремонт.

В обновлённом светлом уютном музее встречали гостей во время торжественного открытия. Глава города Невинномысска Михаил Миненков поблагодарил директора Каскада Кубанских ГЭС Геннадия Сергеева за большой вклад в воспитание детей города:

- Вы, Геннадий Евгеньевич, и весь коллектив Каскада Кубанских ГЭС большие патриоты. Вы не только поддерживаете много начинаний в городе, касающихся здравоохранения, образования, спорта, культуры и патриотического воспитания, но и сами принимаете в них участие.

- Помнить и нам нужно всегда, и внукам рассказывать, чем далась Победа в Великой Отечественной войне. Именно поэтому важна и наша акция «Память на высоте», и реконструкция музея, - отметил директор Каскада Кубанских ГЭС Геннадий Сергеев.

«Музей боевой Славы» начал свою деятельность 45 лет назад - в 1975 году, когда был открыт Пост № 1 и началась поисковая работа. Тогда по крохам среди горожан собирали историю, находили новые сведения о бойцах дивизии - помогали ветераны Великой Отечественной воины.

Сначала это был зал боевой славы, а с 2005 года - «Музей боевой Славы». Сегодня экспозиция музея насчитывает 300 экспонатов. Во время учебного года музей посещают учащиеся города и воспитанники детских садов. Музей интерактивный: ребята могут потрогать руками, примерить, прикоснуться к истории героического подвига своих дедов в годы Великой Отечественной войны.

Воспитанники Поста № 1 сами проводят экскурсии и мастер-классы по сборке и разборке стрелкового оружия, ходят в многодневные походы «Память на высоте» по местам, где проходили бои сформированной на Ставрополье 343 стрелковой дивизии (впоследствии 7-я гвардейская). Боевой путь дивизии прошел через Невинномысск, Тихорецк, Ростов, Одессу, Полтаву, Харьков, Сталинград, Ростов, Краков, Дрезден. Победу дивизия встретила в Праге.

Стремясь быть социально ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании.

Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведется системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.