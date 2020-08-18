Поиски пропавшей без вести 17-летней ставропольчанки завершены

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Следователи проводят проверку по факту безвестного исчезновения 17-летней девушки. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что она вечером 16 августа 2020 года ушла из дома в Ставрополе и не вернулась.

Правоохранителям удалось ее найти в кратчайшие сроки. Выяснилось, что девушка уехала в Светлоград к своей подруге и всё это время находилась там.

Никаких преступлений в отношении нее совершено не было.

Во время опроса девушка пообещала следователю больше никуда не уезжать без ведома родителей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.