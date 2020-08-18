На Ставрополье около 38 тысяч предпринимателей пострадали из-за коронавируса

Всего в нашем регионе признаны пострадавшими из-за последствий ограничительных мер около 38 тысяч индивидуальных предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе провели очередное заседание правительства края. Один из вопросов повестки - предоставление мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавируса. К

ак прозвучало, перечень отраслей экономики, получающих господдержку из-за угрозы инфекции, включает 12 сфер деятельности.

Всего в нашем регионе признаны пострадавшими из-за последствий ограничительных мер около 38 тысяч индивидуальных предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса.

Наиболее востребованной стала прямая безвозмездная финансовая поддержка. Ее предоставляли субъектам предпринимательства для сохранения занятости и оплаты труда своих работников. Такую помощь получили 98% от общего количества предпринимателей наиболее пострадавших отраслей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор заявил, что на Ставрополье есть все необходимое для противодействия коронавирусу.

В регионе продолжают расширять охват тестированием на COVID-19.

За неполные две недели уже провели 46 тысяч таких исследований. Заболевшим оказывается медпомощь. По словам губернатора региона, все необходимое для этого в крае есть.

- Здоровье и жизни пациентов спасают врачи, медикаменты, медоборудование. Но, к сожалению, в отдельных случаях, прежде всего, при наличии сопутствующих заболеваний, преодолеть болезнь становится особенно сложно, - добавил Владимир Владимиров.

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