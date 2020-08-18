"Проглотил и не заметил": у пациента из Дагестана нашли 4 зуба в легком

Фото рентгена: gbyrdrkb Фото: СОЦСЕТИ

Врачи из Республиканской клинической больницы столкнулись с уникальным случаем. Они обнаружили в легких пациента четыре зуба. Больному провели операцию, сообщает представитель РКБ в социальных сетях.

Фото рентгена: gbyrdrkb Фото: СОЦСЕТИ

В приемную больницы обратился житель Дербентского района с жалобой на кашель и затрудненное дыхание. По его словам, три назад он установил мост на четыре зуба, но тот слетел. Это произошло ночью, когда больной спал. Рефлекторно мужчина вдохнул, и зубной мост оказался в легких.

- Фибробронхоскопия показала, что зубной мост находится в промежуточном бронхе правого легкого, начался активный воспалительный процесс, который мог привести к пневмонии, разрыву стенки бронха с пневмотораксом или гнойному бронхиту, - комментируют случай в больнице.

Врач-эндоскопист Сайпула Гаджиев - один из тех, кто спасал пациента. Фото: doc_gadzhiev Фото: СОЦСЕТИ

Пациенту надо было срочно вынимать инородное тело из легкого. Это сделали заведующий отделением эндоскопии Магомед Абдулжалилов и врач-эндоскопист Сайпула Гаджиев. Коронку выудили с помощь бронхоскопа, через канал которого провели петлю.

Зубной мост из четырех зубов. Фото: gbyrdrkb Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас больной в порядке, ему ничто не угрожает. Специалисты отметили, что часто встречаются с подобными проблемами. Правда, обычно из легких вытаскивают иголки, кости и остатки пищи.