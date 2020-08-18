Владимир Владимиров пояснил, что в нашем регионе к 2022 году планируют построить два государственных приюта для бездомных животных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье к 2022 году заработают государственные приюты для животных. Об этом сообщил глава региона во время общения со ставропольской делегацией молодежного форума «Машук».

Так, одна из его участниц задала вопрос о помощи краевого правительства волонтёрам, которые заботятся о бездомных животных.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сейчас единственный в Ставрополе приют «Лучший друг» собирает деньги на различные нужды.

Владимир Владимиров пояснил, что в нашем регионе к 2022 году планируют построить два государственных приюта для бездомных животных.

Губернатор рассказал участникам форума, что местные власти помогают и волонтёрам.

Так, Владимиров предложил руководству Ставропольского приюта получить грант, заявки на который можно подать уже в октябре.

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