Владимир Владимиров пояснил, что в нашем регионе к 2022 году планируют построить два государственных приюта для бездомных животных
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На Ставрополье к 2022 году заработают государственные приюты для животных. Об этом сообщил глава региона во время общения со ставропольской делегацией молодежного форума «Машук».
Так, одна из его участниц задала вопрос о помощи краевого правительства волонтёрам, которые заботятся о бездомных животных.
Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сейчас единственный в Ставрополе приют «Лучший друг» собирает деньги на различные нужды.
Владимир Владимиров пояснил, что в нашем регионе к 2022 году планируют построить два государственных приюта для бездомных животных.
Губернатор рассказал участникам форума, что местные власти помогают и волонтёрам.
Так, Владимиров предложил руководству Ставропольского приюта получить грант, заявки на который можно подать уже в октябре.
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