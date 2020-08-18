В Пятигорске две улицы закроют для движения транспорта

В Пятигорске из-за дорожного ремонта улицы Первомайская и Власова будут временно закрыты для автодвижения. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Итак, будет прекращено движение транспорта по улице Первомайской, за исключением пассажирского. Ограничения продлятся с 08:00 20 августа до 21:00 21 августа 2020 года;

Также автомобилисты не смогут проехать по улице Власова на участке от пересечения с улицей Крайнего до дома №14 по улице Власова. Там ограничения продлятся с 8:00 20 августа до 20:00 5 сентября 2020 года.Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье к 2022 году заработают государственные приюты для животных. Об этом сообщил глава региона во время общения со ставропольской делегацией молодежного форума «Машук». Кстати, один из приютов откроют в Пятигорске.