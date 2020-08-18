В Ставропольском крае за 2020 год родилось 12963 малыша

В пятерку самых популярных вошли Александр, Михаил, Максим и Иван
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На Ставрополье за январь-июнь 2020 года родилось 12963 малыша. Это 3,6% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.
Эти данные предоставило управление федеральной службы госстатистики по СКФО. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за январь-июнь 2020 года ушли из жизни 16058 жителей.
Это на 2,0% меньше. Разница между числом умерших и родившихся составила 3095 человек.
Кстати, в нашем регионе родители все чаще называют новорожденных необычными именами. Региональное управление ЗАГСа опубликовало топ таких имен. Так, в крае за последний год родились Хрусталина, Мухаммед-Али, Эвет-Моник, Зевс, Медея, Посейдон, Мадонна, Пуха, Ясон, Зумруд и Шахерезада.
В пятерку самых популярных вошли Александр, Михаил, Максим и Иван. Лидером среди мужских имени по-прежнему остается Артём. Женское имя София стабильно занимает первое место в топе. Затем: Мария, Ева, Анна и Виктория.
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