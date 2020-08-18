Сотрудники Каскада Кубанских ГЭС отремонтировали памятники героям войны в горах Кавказа

Участники акции "Память на высоте".

Работники Каскада Кубанских ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»), в рамках благотворительной патриотической акции «Память на высоте», совершили восхождение на перевал Халега, расположенный на высоте 3027 м. Во время похода гидроэнергетики отремонтировали 8 обелисков у озера Халега, два на перевале Халега и один в ущелье Аксаут.

С 2015 года Каскад Кубанских ГЭС принимает участие в акции «Память на высоте», отдаёт дань памяти героическому подвигу советских солдат, защищавших перевалы Северного Кавказа во время Великой Отечественной войны. Путь до походного лагеря в Аксаутском ущелье составил 180 км и занял 6 часов, из них 4 часа по бездорожью на автомобилях высокой проходимости.

Участники акции «Память на высоте» разделились на две группы. 11 человек пошли в горы, а остальные остались в палаточном лагере. Четыре часа потребовалось для пешего перехода по горным склонам. Участники акции дошли до перевала Халега, расположенного на высоте 3027 метров, установили памятную табличку, покрасили памятники, обновили надписи на перевале и у озера Халега и вернулись в лагерь.

На перевалах, в местах кровопролитных боёв, повсюду стоят обелиски защитникам Родины, установленные в середине прошлого века трудовыми отрядами различных организаций СССР. В условиях высокогорья обелиски ветшают от воздействия града, снега, перемены температур и нуждаются в ежегодном ремонте.

Походу предшествовала большая подготовительная работа. Заранее были оформлены пропуска для нахождения в приграничной зоне. Вместе с инструктором проработан маршрут похода, закуплены необходимое снаряжение и провизия. Были проведены инструктажи с участниками восхождения по правилам поведения в горах, по технике передвижения группой по горным склонам и преодоления горных рек и ручьев вброд, по дисциплине и правилам радиосвязи, по разбивке лагеря в условиях высокогорья.

Уже много лет акцию «Память на высоте» проводят работники Карачаево-Черкесского филиала «РусГидро». Этот проект вдохновил и другие филиалы, а также компании Группы РусГидро, которые присоединились к акции. С каждым годом их становится все больше. Это светлая традиция - помнить свою историю, гордиться подвигом отцов, дедов, прадедов. На Кавказ Третий рейх бросил армию из шестисот тысяч солдат. Группа армий «А», нацеленная на Кавказ, состояла из 1-й и 4-й танковых и 17-й общевойсковой армий и превосходила советские войска по пехоте в 1,4 раза, по танкам - в 9,3, по авиации - почти в 8 раз.