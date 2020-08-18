На Ставрополье фасады многоэтажек превратятся в холсты для граффити

Поверхности фасадов делают практически идеальными за счет нанесения нескольких выравнивающих слоев. Основой площадкой праздника выбрали Солнечнодольск Фото: Архив "КП"

На Ставрополье стены 26 многоэтажек превратятся в холсты для граффити. Так, уличные художники разукрасят фасады на фестивале уличного искусства «Культурный код».

Речь идет ремонт стен многоэтажек для нанесения рисунков. Об этом сообщает управление по информационной политике аппарата правительства региона.

Поверхности фасадов делают практически идеальными за счет нанесения нескольких выравнивающих слоев. Основой площадкой праздника выбрали Солнечнодольск.

Ранее «КП-северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за январь-июнь 2020 года родилось 12963 малыша.

Это 3,6% меньше, чем за соответствующий период 2019 года. Эти данные предоставило управление федеральной службы госстатистики по СКФО. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за январь-июнь 2020 года ушли из жизни 16058 жителей.

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