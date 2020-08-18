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На Ставрополье перед 1 сентября усилят меры общественной безопасности

Губернатор призвал выполнить все необходимые требования для защиты безопасности ставропольцев
Ася АсрянАся АсрянАсяАсрян
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Владимир Владимиров сообщил, что важно организовать быструю термометрию учащихся при входе в школу, обеспечить социальное дистанцирование во время обеда

Владимир Владимиров сообщил, что важно организовать быструю термометрию учащихся при входе в школу, обеспечить социальное дистанцирование во время обеда

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В преддверии нового учебного года и в канун муниципальных выборов и довыборов в краевую Думу, намеченных на 13 сентября, на Ставрополье обеспечат дополнительные меры общественной безопасности. Об этом говорили на координационном совещании, посвящённом вопросам обеспечения правопорядка в крае.

– Мы должны выполнить все необходимые требования для защиты безопасности ставропольцев, – заявил губернатор Ставрополья.

Ранее Владимир Владимиров рассказал, как будут учиться дети после 1 сентября. По его словам, за минувшие месяцы проделана большая организационная работа и предстоящий День Знаний должен стать безопасным праздником для здоровья детей и родителей.

Владимир Владимиров сообщил, что важно организовать быструю термометрию учащихся при входе в школу, обеспечить социальное дистанцирование во время обеда.

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