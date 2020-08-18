Часть Северо-Запада Ставрополя ночью 23 августа останется без света

Информацию можно узнать по телефонам оперативно-диспетчерской службы АО «Горэлектросеть»: 009, 26-03-00, 29-12-35 Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Часть улиц Северо-Запада ночью 23 августа с 00:00 до 04:00 останется без электроснабжения.

Как сообщили в АО «Горэлектросеть», на подстанции «Северная» пройдут работы по реконструкции электрооборудования.

Без света времена останутся жители следующих улиц краевого центра: Бруснева 15, 15/1, 19/1-2, 13-17, Буйнакского 6-10, Макарова 20, 20/1, 8-16А, Лесная 153-163, Октябрьская 227, 235-243,186-188, Любимая, 13, 20, 24, 26, Скоморохова, Авангардная, Хуторская, Архангельская, Криничная, Постовая, Мостовая, Добровольная, Спокойная, Привольная, Отважная, Федеральная, Гарнизонная, Кристальная, Каштановая, Ленина, 417, 417И, 2,3,4,5,8-я Промышленная, бульвар Зелёная Роща, проспект Кулакова, 13Ж, 13В, 67/2, 47/4/5, 49, 49/3, 49/6, 73,

проезды Рождественский, Тверской, Надёжный, Верный,

переулки Драгунский, Сиреневый, Холодный, Автомобильный, Моторный, Уютный, Домбайский, Рулевой,

садовые товарищества «Арония», «Родники», «Весна», «Ручей Красненький», «Автоприцепы», «Колос», «Калина Красная», «Химик», «Орбита», «Химик-2», «Ягодка».

Информацию можно узнать по телефонам оперативно-диспетчерской службы АО «Горэлектросеть»: 009, 26-03-00, 29-12-35.

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