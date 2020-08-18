На Ставрополье здравница оспаривает строительство многоэтажки

Юристы лечебницы считают, что при изменении вида разрешённого использования земельного участка и выдаче документов на строительство здания были допущены нарушения законодательства Фото: Виктория МИНАЕВА

В Кисловодске санаторий судится с администрацией из-за строительства многоэтажки. Разрешение на возведение нового здания на улице Клары Цеткин, 23 выдала городская мэрия.

Представители здравницы уверены, что строительство многоквартирного дома в этом месте незаконно.

Юристы лечебницы считают, что при изменении вида разрешённого использования земельного участка и выдаче документов на строительство здания были допущены нарушения законодательства.

В частности, отсутствует госэкологическая экспертиза, а градостроительный план содержит неточную информацию. Также в санатории уверены, что работы хотят развернуть в охранной зоне объекта культурного наследия, пишет «Победа 26».

Тем временем, по данным в картотеке арбитражных дел, в администрации курорта утверждают, что разрешение на застройку выдано без нарушения закона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье стены 26 многоэтажек превратятся в холсты для граффити. Так, уличные художники разукрасят фасады на фестивале уличного искусства «Культурный код».

Речь идет ремонт стен многоэтажек для нанесения рисунков.

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