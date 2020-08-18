В Пятигорске подрядчика оштрафуют за срыв ремонта улицы

Ремонт одной из самых оживленных городских дорог затянулся. А именно: то, что должно было быть полностью готово еще неделю назад, до сих пор выполнено лишь на 60%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пятигорска.

Кроме того, на участке не установлены предупреждающие дорожные знаки, а это прямая угроза безопасности участников дорожного движения.

Позиция городской администрации и полиции едина: продолжать так «работать» нельзя, подрядчик будет наказан рублем (точнее, сотнями тысяч), а муниципальный контракт с ним будет расторгнут.

— В контракт стоимостью 22 миллиона рублей входило фрезерование, подъём колодцев на должную высоту, устройство выравнивающего слоя и укладка верхнего асфальтобетонного покрытия, — сообщил начальник управления капстроительства города Иван Устименко.

Устименко сегодня, 18 августа выехал на улицу Первомайскую и обнаружил, что 40% работы ещё не готово. Хотя подрядчик уже получал письма с требованием ускориться.

Руководителю организации, которая сорвала сроки госконтракта, грозит от 20 до 30 тысяч рублей штрафа как должностному лицу и от 200 до 300 тысяч как юридическому лицу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кисловодске санаторий судится с администрацией из-за строительства многоэтажки. Разрешение на возведение нового здания на улице Клары Цеткин, 23 выдала городская мэрия.

Представители здравницы уверены, что строительство многоквартирного дома в этом месте незаконно.