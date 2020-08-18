Управление ФСБ России по Ставрополью возглавил Олег Усов

Управление ФСБ России по Ставрополью возглавил генерал-лейтенант Олег Усов. Сегодня, 18 августа его представили коллективу краевого управления.

Ранее Олег Усов в течение трёх лет возглавлял УФСБ России по Республике Дагестан. А его предшественник генерал-лейтенант Сергей Кменный переведён к новому месту службы.

Напомним, что Сергей Кменный с 2014 года возглавлял УФСБ по Ставрополью. Также известно, что он попал на второе место рейтинга самых влиятельных людей Ставрополя. Лидером оказался губернатор Владимир Владимиров.