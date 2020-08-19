Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 135 человек

Еще три пациента скончались
Ася АсрянАся АсрянАсяАсрян
КомментироватьОставить комментарий
За последние сутки скончались еще три пациента

За последние сутки скончались еще три пациента

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. Число зараженных в регионе достигло 10480.

За последние сутки заболело 135 человек. Победить инфекцию смогли 90 пациентов. А за все время пагдемии - 6993.

Жертвами коронавируса за последние сутки стали три пациента. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Всего в крае скончались 203 пациента с подтвержденным диагнозом.

На сегодняшний день в крае сделано уже 350 тысяч тестов на коронавирус, чтобы выявлять заболевание и останавливать распространение инфекции.

Коронавирус на Северном Кавказе 2020: последние новости