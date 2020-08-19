На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 135 человек

За последние сутки скончались еще три пациента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. Число зараженных в регионе достигло 10480.

За последние сутки заболело 135 человек. Победить инфекцию смогли 90 пациентов. А за все время пагдемии - 6993.

Жертвами коронавируса за последние сутки стали три пациента. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Всего в крае скончались 203 пациента с подтвержденным диагнозом.

На сегодняшний день в крае сделано уже 350 тысяч тестов на коронавирус, чтобы выявлять заболевание и останавливать распространение инфекции.