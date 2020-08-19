На Ставрополье проходят массовые проверки пассажирского транспорта

В этот раз водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. На него оформили уже третий материал для возбуждения уголовного дела Фото: Алексей КОПАЕВ

С 13 июля на Ставрополье стартовала профилактическая операция «Автобус».

В рамках операции участники рейдов проверяют документацию, необходимую для этого вида деятельности, техническое состояние транспортных средств, предрейсовый медицинский осмотр водителей, условия перевозки пассажиров, багажа, груза, а также соблюдение водителями режима труда и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Основным недостатком пассажироперевозчиков региона Кавказских Минеральных Вод является нарушение правил перевозки пассажиров.

А именно - пассажиры, следующие по междугороднему маршруту, не пристегиваются ремнями безопасности.

Также замечены технические неисправности транспортных средств (несанкционированные изменения в конструкции, незаконное ГБО).

Руководство Госавтоинспекции Ставропольского края предупреждает, передвигаться в пассажирских транспортных средствах, техническое состояние которых не отвечает требованиям безопасности, а также вызывает сомнение, опасно для жизни!