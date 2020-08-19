На Ставрополье водитель-бесправник внезапно забыл русский язык и потребовал переводчика

Инцидент произошел в Александровском районе. Сотрудники ДПС во время патрулирования заметили отечественную легковушку. Машина странно маневрировала по проезжей части, чем привлекла внимание.

Правоохранители остановили автомобиль, за рулем был 26-летний водитель. Молодой человек имел явные признаки опьянения.

При проверке документов выяснилось, что за последние восемь лет он был уличен в нетрезвом вождении 8 раз. Из них дважды за повторное управление в состоянии опьянения.

В этот раз водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. На него оформили уже третий материал для возбуждения уголовного дела. Во время оформления документов водитель сообщил, что хочет воспользоваться услугами переводчика, так как русского языка не знает.

Просьба о переводчике была произнесена на чистом русском языке.

При составлении материала мужчина неоднократно пытался покинуть место оформления, что было расценено, как неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За грубую нецензурную брать в адрес автоинспекторов собрали материал для возбуждения уголовного дела.

В прошлый раз суд за повторное нетрезвое вождение назначил парню штраф в размере 30 тысяч рублей, и 460 часов обязательных работ.

В этот раз парень может лишиться свободы на срок до 2 лет, кроме того, срок лишения права управления может быть увеличен.