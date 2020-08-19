Православные ставропольцы отмечают Преображение Господне или Яблочный Спас

Так, в храмах Ставрополья с утра проходят богослужения. Верующие ставропольцы несут яблоки и другие фрукты в церковь для освящения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 19 августа один из главных христианских праздников — Преображение Господне. В народе его называют Яблочный Спас.

Напомним, он принадлежит к 12-ти главным церковным торжествам и приходится на середину Успенского поста, который по своей строгости приравнивается к Великому посту.

Так, в храмах Ставрополья с утра проходят богослужения. Верующие ставропольцы несут яблоки и другие фрукты в церковь для освящения.

Потом готовят из них разные блюда и угощают друг друга. Считается, что есть до этого времени яблоки запрещалось.

Все прихожане должны быть в масках служба. Что касается службы в Казанском кафедральном соборе, то она начнется в 09:00.