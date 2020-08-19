Кредит выдается на сумму от 500 тыс. до 15 млн рублей на следующих условиях:приобретение строящегося жилья по ставке от 7,8% годовых Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье медики получили возможность оформить льготную ипотеку на выгодных условиях. Это стало возможным благодаря стартовавшей в регионе уникальной программе «Ипотека для медицинских работников». Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры края.

Кредит выдается на сумму от 500 тыс. до 15 млн рублей на следующих условиях:приобретение строящегося жилья по ставке от 7,8% годовых;

приобретение готового жилья по ставке от 8,6% годовых; рефинансирование по ставке от 7,7% годовых; приобретение жилого дома по ставке от 9,9% годовых.

Воспользоваться программой могут работники лечебных учреждений вне зависимости от категорий и наличия высшего медицинского образования.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. Число зараженных в регионе достигло 10480.

За последние сутки заболело 135 человек. Победить инфекцию смогли 90 пациентов. А за все время пандемии - 6993. Жертвами коронавируса за последние сутки стали три пациента. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.