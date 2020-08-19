На Ставрополье семьи 90 тысяч детей от 3 до 7 лет получат президентские выплаты

На помощь направили 84 миллиона рублей из федерального центра и 114 миллионов из краевой казны Фото: Анастасия Осипова

На Ставрополье больше тысячи соцработников получили выплаты в связи с введением в учреждениях карантина по коронавирусу.

На помощь направили 84 миллиона рублей из федерального центра и 114 миллионов из краевой казны. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты населения региона Елена Мамонтова.

Также она рассказала и о реализации других мер поддержки, которые были утверждены по решению президента России Владимира Путина. В частности, речь пошла о выплатах семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

Помощь они получают под эгидой реализации нацпроекта «Демография».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье медики получили возможность оформить льготную ипотеку на выгодных условиях.

Это стало возможным благодаря стартовавшей в регионе уникальной программе «Ипотека для медицинских работников». Воспользоваться программой могут работники лечебных учреждений вне зависимости от категорий и наличия высшего медицинского образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Ставрополья оказался на втором месте в рейтинге глав регионов СКФО

На первом по-прежнему держится глава Чечни Рамзан Кадыров (подробнее)