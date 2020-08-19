Определен лидер по числу активных больных коронавирусом на Ставрополье

Иллюстративное фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ставрополь лидирует по числу "активных" пациентов с коронавирусом. В городе больше четырех сотен больных, проходящих лечение. Это следует из статистики краевого управления Роспотребнадзора, проанализированной "КП-Северный Кавказ".

В Ставрополе по состоянию на 19 августа 416 больных. За месяц - с 19 июля по 19 августа - прибавилось 976 больных, выписано 869, умерли 38.

За краевой столицей следует Буденновский район, где от коронавируса лечат 299 пациентов. За тот же период на территории выявили 249 больных, а вылечили только пятерых. На третьем месте Изобильненский район, где от COVID-19 спасают 249 инфицированных.

1. Ставрополь - 416 "активных" (за месяц - 976 больных, 869 выписанных, 38 умерших (далее в таком же порядке - прим.ред.));

2. Буденновский район - 299 (249/5/4);

3. Изобильненский район - 249 (165/21/4);

4. Нефтекумский район - 233 (145/50/3);

5. Шпаковский район - 212 (152/42/2);

6. Пятигорск - 159 (122/155/1);

7-8. Курской район - 149 (62/12/1);

7-8. Благодарненский район - 149 (78/10/3);

9-10. Железноводск - 114 (46/0/0);

9-10. Георгиевский горокруг - 114 (160/312/5).

КАРТА "АКТИВНЫХ" ПАЦИЕНТОВ

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 19 августа

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус [подробности]