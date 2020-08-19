Экс-начальника ингушских судебных приставов подозревают в хищении

Следователи открыли уголовное дело против бывшего руководителя УФССП по Ингушетии Адама Горданова. Его подозревают в хищении денег, сообщает источник "Интерфакса" в правоохранительных органах.

Согласно информации агентства, будучи начальником судебных приставов республики, Горданов забирал средства со счетов структурных подразделений регионального управления ФССП.

В ходе операции МВД по СКФО и ФСБ по Ингушетии мужчина задержан, а позже арестован. Подозреваемому могут предъявить и другие эпизоды, уточняют в агентстве.