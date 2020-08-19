На Ставрополье объявили экстренное предупреждение

21 августа, местами по региону прогнозируется кратковременный дождь, гроза

По данным Ставропольского гидрометцентра, в регионе установилась жаркая и сухая погода, что чревато возникновением пожаров.

Температура воздуха на Ставрополье 19 и 20 августа от 30 до 35 градусов. Ночью от 14 до 19. По словам синоптиков, осадков не ожидается. Ветер порывами до 14 м/с, что чревато распространением огня.

21 августа, местами по региону прогнозируется кратковременный дождь, гроза. А в южной части сильный дождь, град. Температура воздуха понизится — до 30 градусов.

Существует вероятность ландшафтных и лесных пожаров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

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