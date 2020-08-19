В Пятигорске снесут незаконно построенный ресторан

В Пятигорске хозяина одного из ресторанов в центре города обязали снести здание. Об этом сообщает прокуратура Ставрополья.

Суд признал незаконным здание ресторана на курорте на проспекте Кирова, 55. Владельца обязали снести здание за свой счет. А если собственник не снесет здание, с него взыщут стоимость работ по демонтажу.

Суд согласился с доводами прокурора, что здание возведено с существенными нарушениями требований градостроительного законодательства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что экс-начальника ингушских судебных приставов подозревают в хищении. Будучи начальником судебных приставов республики, Горданов забирал средства со счетов структурных подразделений регионального управления ФССП.

Во время операции МВД по СКФО и ФСБ по Ингушетии мужчина задержан, а позже арестован. Подозреваемому могут предъявить и другие эпизоды.