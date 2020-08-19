В Железноводске за месяц не вылечили ни одного пациента с коронавирусом

В Железноводске за месяц не выписали ни одного больного коронавирусом. К такому выводу пришел корреспондент "КП-Северный Кавказ", сравнив данные за 19 июля и 19 августа.

За 31 день в курортном городе выявили 46 инфицированных, всего известно о 164 случаях заражения. "Активными" продолжают быть 114 человек, вылечены - 47, а скончались трое.

По подсчетам "КП - Северный Кавказ", лидером по числу "активных" пациентов остается Ставрополь (416), следом идут Буденновский (299), Изобильненский (249), Нефтекумский (233) и Шпаковский (212) районы.

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Определен лидер по числу активных больных коронавирусом на Ставрополье

В топ-5 попали четыре района и один город [подробности]