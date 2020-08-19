В Ставрополе прокуратура добилась выплаты 1,3 млн рублей работникам

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В Ставрополе после вмешательства прокуратуры 44 работника муниципального унитарного предприятия города получили зарплату. Долг составил 1,3 млн рублей. Кроме принудительного погашения задолженности перед сотрудниками прокуратура добилась возбуждения дела об административной ответственности на начальника по статье 5.27 КоАП РФ. А также материалы прокурорский проверки получили следственные органы, возбудившие уголовное дело по статье 145 УК РФ "Полная невыплата двух месяцев работы".

- В результате принятых мер реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена, - комментируют в прокуратуре.