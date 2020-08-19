В тюрьме Ставрополья провели учения

Фото: УФСИН СК

В исправительной колонии №4 в Ставропольском крае прошли пожарно-тактические учения, во время которых потушили условный пожар в общежитии для осужденных. В операции задействовали спасателей Георгиевского гарнизона. И по легенде один из осужденных надышался дымом, поэтому получил первую медицинскую помощь от работников медико-санитарной части. По оценке комиссии, пожарные справились на отметку "хорошо"

- Такие пожарно-тактические учения, проводимые сотрудниками ФСИН совместно с МЧС России, позволяют совершенствовать навыки по четкой и слаженной работе ликвидации возгораний, тесному взаимодействию и качественному выполнению на должном уровне поставленных задач, - пояснил начальник 24 пожарно-спасательной части Геворг Арабачан