Бывшего начальника ингушского УФССП арестовали по делу о хищении денег

В Пятигорске суд принял решение об аресте бывшего начальника управления федеральной службы приставов Ингушетии Адама Горданова, подозреваемого в хищении денег со счетов структурных подразделений УФССП. Речь идет о сумме 3 млн рублей.

По версии следствия, один из начальников отдела УФССП по Ингушетии присвоил вверенные ему средства с депозитного счета. И сделал это, обратившись к знакомому, который предоставил ему необходимые банковские реквизиты, а также личные данные - паспортные сведения, подчиненного, выступившего получателем денег.

Организатором всей этой преступной схемы следователи считают бывшего начальника ведомства. В связи с этим расследуется уголовное дело по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).