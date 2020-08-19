Дагестанец подозревается в покушении на убийство из ружья

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане завели уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) на жителя села Музаим Дербентского района. По версии следователей, 18 августа текущего года мужчина в нетрезвом виде попытался застрелить из охотничьего ружья двоих.

Целился в 42-летнего местного жителя, с которым вступил в конфликт. Попал с расстояния 20-25 метров в грудь, причинив проникающее ранее. Затем пулю в ногу получил родственник раненого мужчины, который попытался отобрать ружье у стрелка, когда тот стал его перезаряжать. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия. Но вскоре был задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.