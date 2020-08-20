На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 129 человек

По словам Владимира Владимирова, врачи бьются за жизнь каждого пациента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 129 жителей региона. Всего жертвами инфекции стали 206 человек.

А за последние сутки скончались еще три человека. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Победить болезнь смогли 7072 жителя региона. За сутки из больницы выписали 79 пациентов. Охват тестированием на коронавирус сейчас наибольший за долгий период.

По словам Владимира Владимирова, врачи бьются за жизнь каждого пациента.