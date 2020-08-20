Застраховать жизнь своей семьи можно будет со скидкой 30% в банке УРАЛСИБ

Акция продлится два дня

Застраховать себя и свою семью банк УРАЛСИБ и страховая компания ООО СК «УРАЛСИБ Страхование» предлагают со скидкой 30%. В акцию попали две программы - «Благополучная семья» и «Крепкое здоровье». Теперь каждую из них можно приобрести не за 7000 рублей, а за 4900 рублей.

Эти два полиса – очень важные в жизни каждого человека. Например, «Благополучная семья» защитит любую семью, выплатив материальную компенсацию в результате несчастного случая. Примечательно, что застраховать по этой программе можно сразу всю семью – и родители, и дети – в возрасте от 1 до 70 лет. География действия такого полиса максимально широка – весь мир. Работает страховка круглосуточно и ежедневно. Максимальная сумма выплаты может составлять 900 тысяч рублей. Компенсацию можно получить в течение 10 рабочих дней после принятия решения о выплате.

Еще одна немаловажная программа – «Крепкое здоровье». Она станет финансовой подушкой при расходах на медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях. Например, клиент обнаружит в себе острое внезапное заболевание, у него обострится хроническая болезнь, он отравится, травмируется, обожжется или обморозится. Однако и это не все – полис включает в себя первую медико-санитарную помощь в неотложной форме, круглосуточные консультации медиков. Есть и форма письменной консультации «Второе медицинское мнение», а также стоматологическая помощь. Действие этого полиса распространяется на территории всей страны, срок – 1 год. Максимальная сумма компенсационной выплаты составляет 500 тысяч рублей.

Застраховать себя и свои семьи может каждый желающий в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» только 20 и 21 августа.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»