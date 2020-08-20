На рынке Ставрополья «Лира» открыли новую ветеринарную лабораторию

Фото: пресс-служба краевого управления ветеринарии

В Предгорном районе Ставрополья открыли лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы. Она будет отслеживать качество мясной продукции на местном рынке, проводить ветеринарно-санитарные экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ветеринарии.

По данным ведомства, это сделано «в целях обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия».

«Предгорная районная станция по борьбе с болезнями животных». Лаборатория находится на территории рынка оптовой продажи овощей и фруктов ООО «Лира-прод».

Новое помещение полностью укомплектовано необходимым оборудованием, работают специалисты.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 129 жителей региона. Всего жертвами инфекции стали 206 человек.

А за последние сутки скончались еще три человека. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

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