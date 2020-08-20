В Ставрополе поддержали протесты в Беларуси

Фото: КП-Северный Кавказ

Жители Ставрополя нарисовали граффити в знак солидарности с протестами в Беларуси. На специальной стене на стыке домов Фроленко №2 и Доваторцев №9 появилась надпись "Жыве Беларусь", окрашенная в красно-белые цвета. Фотографию сделала корреспондент "КП-Северный Кавказ".

Специальная стена открылась 27 июня в Ставрополе. Мастерам дали 300 метров для свободного творчества, которое не противоречит закону. Подписи под такими рисунками обычно не оставляют. Поэтому кто сделал рисунок "Жыве Беларусь" - не известно.

"Жыве Беларусь". Фото: "КП - Северный Кавказ"

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