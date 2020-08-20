На Ставрополье мужчина осквернил могилу, чтобы украсть металлические трубы

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался дел 32 – летний ранее неоднократно судимый местный житель Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Жительница села Прасковея Буденовского района пришла на могилу к мужу и была шокирована увиденным. С заявлением о повреждении и осквернии места захоронения ее мужа, она обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался дел 32 – летний ранее неоднократно судимый местный житель. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Мужчина рассказал, как было на самом деле.

Он пришел на сельское кладбище, повредил могильное сооружение, чтобы украсть опорные металлические трубы. А ворованный металл он собирался продать.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших, местами захоронения».

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