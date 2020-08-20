В Пятигорске легковушка столкнулась с грузовиком, пострадавшие доставлены в больницу

Инцидент произошел 19 августа, около 05:00, на проспекте Калинина. Водитель ГАЗ-24 Волга, выезжая с улицы Козлова на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с ГАЗелью.

От удара Волга перевернулась. Водитель и пассажир легковушки, 73-летние пенсионеры из Иноземцево, доставлены в больницу.

Выяснилось, что стаж вождения у пострадавшего водителя 39 лет, почти столько же лет его автомобилю.

По факту происшествия проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства и степень ответственности участников происшествия.