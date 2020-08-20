«Сел на корточки и стал плакать»: подробности свадьбы чемпиона мира, на которой всплыло видео с голой невестой

Скрин-фото скандального видео Фото: СОЦСЕТИ

Во Владикавказе свадебное торжество 2-кратного чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова закончилось слезами жениха и позором для невесты. Прямо во время банкета на 2 день свадьбы жених и гости получили на телефон сообщение с интимным роликом, в котором все узнали ставшую женой чемпиона Мадину Плиеву.

Видеозаписей было две — на одной девушка попала в кадр с обнаженной грудью. По понятным соображениям мы не станем его показывать. На другом видео — невеста позирует в белье перед зеркалом.

Как рассказывают гости, жених от увиденного впал в ярость и вывел невесту из банкетного зала за волосы, швырнув на улице на землю.

- Потом сел на корточки и стал плакать, спрашивать ее: «За что?», - вспоминают очевидцы.

Скандал на свадьбе объясняют местью бывшего возлюбленного, а точнее его жены. Подробнее, читайте в материале «КП».