Пытался забить булыжником: подросток застрелил мужчину, напавшего на одноклассника

Место происшествия. Фото: СУ СКР по Республике Дагестан

В Дагестане 19-летний подросток защитил одноклассника от нападения мужчины и попал под уголовное дело. Увидев, как товарища пытаются забить булыжником, он достал из багажника охотничий карабин и застрелил обидчика.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Республике Дагестан, 19-летнего парня обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Страшный инцидент произошел 26 марта 2020 года.

На дороге в четырех километрах от села Гергебиль произошла ссора между 18-летним подростком и мужчиной, старше его на 11 лет. Когда конфликт перерос в драку, обвиняемый решил вмешаться. В это время мужчина избивал мальчика булыжником. Убийца достал ружье и застрелил нападавшего, защитив одноклассника.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — резюмировали в пресс-службе СУ СКР по региону.