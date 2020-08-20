«СтрелаАвто» рекомендует: SimplyClever - решение для «шкодоводов» с багажом

ŠKODA предлагает широкую линейку фирменных аксессуаров - набор простых и практичных решений для перевозки багажа.

Автомобили ŠKODA отличаются вместительными салонами и просторными багажниками. Все модели, представленные в России, именно такие.

Чтобы еще больше облегчить жизнь «шкодоводов» в поездках с семьей, на дачу или на отдых, официальный дилер ŠKODA в Минводах предлагает широкую линейку фирменных аксессуаров - набор простых и практичных решений для перевозки багажа - SimplyClever. С их помощью все, что не помещается в багажное отделение, можно легко и удобно перевозить на крыше.

- Увеличивайте пространство для перевозки вещей за счет багажников на крыше - они выпускаются для всех моделей ŠKODA и даже вне зависимости от того, оснащен автомобиль рейлингами или нет, - советуют специалисты дилерского центра «СтрелаАвто». - Еще есть специальные держатели, например, для велосипеда. А если использовать поперечные опоры, то можно перевозить до трех велосипедов сразу! Базу и поперечины, кстати, можно компактно упаковать в специальную сумку, если они не нужны на каждый день. Другой крепеж поможет перевезти до четырех пар лыж или двух сноубордов - он подходит для лифтбеков RAPID, OCTAVIA и SUPERB, а также моделей KAROQ и KODIAQ.

Чтобы количество вещей не стало проблемой для автопутешествия, можно разместить все что нужно в специальном боксе - он также крепится на крыше. В боксах помещается до 400 литров дополнительного багажа. Они прочные, надежно запираются, легко крепятся, а благодаря обтекаемой форме почти не влияют на расход топлива и устойчивость автомобиля при высокой скорости. И дополнительного шума в салоне не услышите. К тому же, вещам в такой упаковке не страшен ливень. Выпускаются в трех цветах: черном, серебристом и белом.

Все крепления и боксы разработаны специально для автомобилей марки ŠKODA и испытаны в реальных условиях. Это надежные и высококачественные системы разноплановых креплений, которые подходят для разных задач и их легко эксплуатировать. Так что палатки, спортинвентарь, крупногабаритные вещи перевозить теперь не проблема для «шкодоводов».

Специалисты ДЦ «СтрелаАвто» не только помогут выбрать необходимый аксессуар, но и подскажут, как правильно паковать вещи в боксе и крепить груз на крыше, чтобы путешествие прошло с комфортом.

Официальный дилер ŠKODA в Минеральных Водах «СтрелаАвто»: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 «Кавказ», здание 1, строение 1 Тел. +7 (87922) 65353 www.strela-avto.ru

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