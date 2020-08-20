На Ставрополье прогнозируется сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 21 августа в регионе ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер 20-23 м/с Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 21 августа в регионе ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер 20-23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

В ведомстве добавили, что комплекс неблагоприятных метеороявлений может повлечь за собой ряд неприятностей.

А именно - подтопление низинных частей местности, ухудшение условии дорожного движения, повреждение ЛЭП, слабо закрепленных конструкции , рекламных щитов и деревьев, в сельскохозяйственном секторе - повреждение строении и сельскохозяйственных культур.

Рекомендации для населения при шквалистом ветре:

- водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении;

- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.