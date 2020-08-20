В Дагестане идут поиски 17-летней Ясмины Шайхахмедовой

Ясмина Шайхахмедова ушла из дома 18 августа. Фото: ГУ МВД по Республике Дагестан

В Дагестане идут поиски 17-летней красавицы Ясмины Шайхахмедовой. Девушка ушла из дома 18 августа в 23:00. Больше её не видели.

Родственники обратились в полицию. По их данным, Ясмина Шайхахмедова была одета в черную кофту, того же цвета бриджи с белой полоской и белые кроссовки с розовой подошвой.

— Девушка исчезла в Каяктенском районе Дагестана, село Герга. Если вы располагаете любой информацией или видели похожего человека, обращайтесь по телефонам: +7(963)403-40-50 и +7(872)482-11-02, — говорится в сообщении ГУ МВД по Республике Дагестан.