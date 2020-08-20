На Ставрополье трое сотрудников вуза ответят за получение взятки от студентов

Следователи возбудили уголовное дело против профессора кафедры педагогики и психологии, доцента кафедры профессионального обучения и специалиста по работе с молодежью ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

Они подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

По данным ведомства, с февраля по июнь 2020 года они получили от студентов взятки на общую сумму 165 тысяч рублей за успешную сдачу экзаменационных сессий, защиту дипломных работ, преддипломной практики и выпускной квалификационной работы, без проведения фактического контроля знаний.

Следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае проводится мониторинг супермаркетов, салонов красоты, кафе и рынков.

Как рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ставрополью Наталья Шаповалова, не все предприятия добросовестно выполняют предписания и рекомендации Роспотребнадзора.

Так, в перечисленных выше местах продавцы и посетители были замечены без масок.