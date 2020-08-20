В Черкесске за стрельбу в парке возбудили уголовное дело

В Черкесске возбудили уголовное дело по факту стрельбы в парке "Зеленый остров". Фигурантом стал 26-летний житель Карачаево-Черкесии, его подозревают в хулиганстве, передает пресс-служба МВД по КЧР.

Ранее по этому факту мужчину привлекли к административной ответственности по второй части статьи 20.13 КоАП РФ. Это случилось 7 августа во время празднования свадьбы. Виновного задержали, у него изъяли оружие и патроны к нему.

- Отдел дознания ОМВД России по г. Черкесску возбудил уголовное дело в отношении устроившего стрельбу в парке «Зеленый остров» Черкесска 26-летнего жителя республики по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия), - сказано в сообщении.

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.