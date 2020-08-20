На Ставрополье раскопали старинную лестницу, которая считалась утерянной

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

В Железноводске строители при благоустройстве терренкуров раскопали старинную лестницу, ведущую к Архиерейской беседке, которой сейчас не существует.

Глава города сообщил, что исторический отрезок лестницы восстановят и сохранят. По его словам, эта замечательная находка свидетельствует о том, что терренкуры появились даже раньше, чем принято считать.

- Согласно фактам, первый в истории России горизонтальный терренкур (Лермонтовский) был построен именно у нас в 1900 году, - рассказал Евгений Моисеев.

Напомним, что много лет лестница считалась утерянной. Известен лишь один фрагмент - первая ступень исторической лестницы, датированная 1899 годом, много лет назад была уложена у входа в краеведческий музей Железноводска. Терренкуры восстанавливают на средства, полученные от курортного сбора.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первые в России следы динозавров ученые нашли в Кисловодске. Эта новость приятно шокировала жителей Ставрополья.

Рептилия обитала на земле примерно 120-130 миллионов лет назад. Отпечатки остались на редкой породе оолитового известняка. Длина следов – 40 сантиметров, а ширина — 34-35 сантиметров.

По словам инженер-лаборанта кафедры геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Института нефти и газа СКФУ Михаила Шерстюкова, вес динозавра, мог достигать трёх тонн.

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